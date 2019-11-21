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Смертельно опасно 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Смертельно опасно
Киноафиша Сериалы Смертельно опасно Сезоны Сезон 1

Mortel 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Смертельно опасно»

В 1 сезоне сериала «Смертельно опасно» в центре событий оказываются два французских подростка по имени Виктор и Софьян. Друзья вынужденно обращаются за помощью к высшим силам, когда брат Софьяна погибает при странных обстоятельствах. В итоге загадочное божество дарит главным героям способности, которые должны помочь им в поиске ответственных за убийство мальчика. Теперь Виктор способен читать чужие мысли, а Софьян манипулировать действиями людей. Однако, чтобы способности работали, герои должны всегда находиться рядом.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Смертельно опасно График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Супер-плохо Archi Dead
Сезон 1 Серия 1
21 ноября 2019
Просто огонь Flammes. Flammes. Flammes.
Сезон 1 Серия 2
21 ноября 2019
Голая правда Mise à Nudes
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 2019
Токсичные отношения Un Mec Toxique
Сезон 1 Серия 4
21 ноября 2019
Одиночество La Solitudine
Сезон 1 Серия 5
21 ноября 2019
Марионетки L'Ensecrètement
Сезон 1 Серия 6
21 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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