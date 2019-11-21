В 1 сезоне сериала «Смертельно опасно» в центре событий оказываются два французских подростка по имени Виктор и Софьян. Друзья вынужденно обращаются за помощью к высшим силам, когда брат Софьяна погибает при странных обстоятельствах. В итоге загадочное божество дарит главным героям способности, которые должны помочь им в поиске ответственных за убийство мальчика. Теперь Виктор способен читать чужие мысли, а Софьян манипулировать действиями людей. Однако, чтобы способности работали, герои должны всегда находиться рядом.