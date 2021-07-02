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Смертельно опасно 2019 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Смертельно опасно
Киноафиша Сериалы Смертельно опасно Сезоны Сезон 2

Mortel 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 54 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Смертельно опасно»

Во 2 сезоне сериала «Смертельно опасно» действие разворачивается вокруг двух старшеклассников — Софиана и Виктора. Они умудрились заключить сделку с коварным божеством Обэ и получить от него взамен суперсилы. Теперь Виктор способен проникать в чужое сознание, а Софиан может манипулировать людьми. С помощью своей новой подруги Луизы парни пытаются остановить Обэ, сотрудничество с которым неожиданно обернулось для них большой опасностью. В новых эпизодах Виктор сталкивается со своим темным прошлым, а Софиан вынужден бороться с Обэ один на один...

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Смертельно опасно График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Суперхорошо Archi pas Dead
Сезон 2 Серия 1
2 июля 2021
Сплетенные вместе Ancré à ton corps
Сезон 2 Серия 2
2 июля 2021
Невозможно уйти Je ne peux plus me décoller
Сезон 2 Серия 3
2 июля 2021
Свадьба Обэ Le mariage d'Obé
Сезон 2 Серия 4
2 июля 2021
Кумран Qumran
Сезон 2 Серия 5
2 июля 2021
Aprézan nou lyanné
Сезон 2 Серия 6
2 июля 2021
График выхода всех сериалов
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