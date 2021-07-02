Во 2 сезоне сериала «Смертельно опасно» действие разворачивается вокруг двух старшеклассников — Софиана и Виктора. Они умудрились заключить сделку с коварным божеством Обэ и получить от него взамен суперсилы. Теперь Виктор способен проникать в чужое сознание, а Софиан может манипулировать людьми. С помощью своей новой подруги Луизы парни пытаются остановить Обэ, сотрудничество с которым неожиданно обернулось для них большой опасностью. В новых эпизодах Виктор сталкивается со своим темным прошлым, а Софиан вынужден бороться с Обэ один на один...