Во 2 сезоне 2 серии сериала «Моб Психо 100» Рэйгэн и Моб должны развенчать некоторые городские мифы, которые появились в народе. Но ребята вынуждены иметь дело с противоборствующей силой в лице Соперника-экстрасенса. Рэйгэн помогает Мобу освоиться.
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