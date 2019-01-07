Во 2 сезоне 10 серии сериала «Моб Психо 100» банда делает все, чтобы попасть в башню, захваченную Когтем. В это время Тоитиро посылает Шибату отыскать Моба, чтобы уничтожить его. Моб по-прежнему видит сны. Рэйгэн смог расправиться с группой эсперов.
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