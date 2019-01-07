Во 2 сезоне 7 серии сериала «Моб Психо 100» слухи о том, что Рэйгэн является аферистом, стремительно распространяются. Он чувствует себя крайне подавленно. Постоянные клиенты уходят от него. Моб узнает о том, что происходит, но не переживает.
Кологривый, Цыганов и 288 человек в массовке: Учитель снимает в Петербурге фильм о Шостаковиче
В «Судной ночи 6» вернется прежний герой: фанаты уже сделали ставку на любимого персонажа
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail