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Киноафиша Сериалы Моб Психо 100 Сезоны Сезон 2 Серия 1

Моб Психо 100 2016 1 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Моб Психо 100»
Треск. Кто-то смотрит.
Сезон 2 / Серия 1 7 января 2019
Городские легенды. Встреча со слухами.
Сезон 2 / Серия 2 14 января 2019
Нарастающая опасность. Перемены.
Сезон 2 / Серия 3 21 января 2019
Сущность. Злой дух.
Сезон 2 / Серия 4 28 января 2019
Разлад. Выбор.
Сезон 2 / Серия 5 4 февраля 2019
Одинокий Уайти
Сезон 2 / Серия 6 11 февраля 2019
Загнанный. Истинное лицо.
Сезон 2 / Серия 7 18 февраля 2019
И всё равно. Вперёд.
Сезон 2 / Серия 8 25 февраля 2019
Покажи мне. Сходка.
Сезон 2 / Серия 9 4 марта 2019
Схватка. Силач.
Сезон 2 / Серия 10 11 марта 2019
Наставление. Сверхчувства.
Сезон 2 / Серия 11 18 марта 2019
Битва за возврат в общество. Дружба.
Сезон 2 / Серия 12 25 марта 2019
Битва с боссом. Последний свет.
Сезон 2 / Серия 13 1 апреля 2019
О чем серия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Моб Психо 100» Моба заставляют баллотироваться на пост главы школьного совета. Прошлый незадачливый президент был снят со своей должности из-за ситуации, которая скомпрометировала его в глазах сверстников.

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