Во 2 сезоне 9 серии сериала «Моб Психо 100» Димпл пытается успокоить Моба и объясняет, что тела были ненастоящими. Коготь намеревается нанести сокрушительный удар. Моб умиротворенно уснул, успокоенный Рэйгэном. Шо и Рицу разрабатывают план.
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