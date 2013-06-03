В 1 сезоне 10 серии сериала «Любовницы» Эйприл пытается уберечь дочь от встречи с отцом, которого она считает погибшим. Карен оказывается в центре расследования смерти мистера Грея, а Саванна с трудом учится жить в одиночестве без Гарри.