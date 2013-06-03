В 1 сезоне 9 серии сериала «Любовницы» в город внезапно приезжает мама Саванны и Джослин, что приводит к неприятным семейным разборкам. А Карен вынуждена обратиться за помощью к человеку, который может разрешить ситуацию с семьей Грей.