В 3 сезоне 3 серии сериала «Чудотворцы» Иезекииль записывается в экспедицию, чтобы поохотиться на бизонов и доказать всем свою мужественность. Тем временем Бенни пытается научить Пруденс быть бандитом, однако выходит у него не очень хорошо…
«Розовый кошмар» Хогвартса: на каком факультете училась Долорес Амбридж и почему это многое объясняет
Какой патронус был у Римуса Люпина — и почему он стеснялся показывать его настоящую форму? Ответ удивит
«Много пафоса и слишком мало глубины»: в Сети посчитали, что культовый «Интерстеллар» чересчур переоценен
Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине
Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу
История еще не закончена: «Ганнибал» готов к продолжению с любимыми актерами — но есть одно «но»
«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь
Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве
«Кошмары преследуют даже днем»: фанаты хорроров выбрали 5 ужастиков, после которых тяжело уснуть — без кинокритиков и душных рейтингов
«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»
Переполох на Amazone: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном заморозили — шансов увидеть его в роли шпиона все меньше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail