В 3 сезоне 8 серии сериала «Чудотворцы» команда главных героев пытается пересечь Синие горы, но Иезекииль беспокоится, что их путешествие не заладится, поскольку они были прокляты самим Богом. Тем временем Бенни пытается помириться с Тригом.
Почему далеко не все хоббиты умели читать и писать? В Шире главным считали совсем иной навык
Этот популярный детский фильм неспроста запрещали в СССР: «Ведут себя не как советские ребята»
Сгоревшая машина, исчезновение и город, полный тайн: сериал «Нордланд '99» называют скандинавским «Твин Пиксом»
Залили клавиатуру кофе, начальник наорал? Вы не одиноки! 5 фильмов для тех, кто ненавидит понедельники — «перезагрузят» голову и укажут путь
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»
«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»
Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу
Фанаты спорили годами, а ИИ решил за секунды: назвал 5 лучших турдизи всех времен — тут и забытый триллер 2009-го, и культовый детектив
Переполох на Amazone: «Мистер и миссис Смит» с Эйдельштейном заморозили — шансов увидеть его в роли шпиона все меньше
Старая криминальная драма с Кирой Найтли неожиданно вернулась в топы зарубежного стриминга — у фильма всего 30% «свежести» на Rotten Tomatoes
История еще не закончена: «Ганнибал» готов к продолжению с любимыми актерами — но есть одно «но»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail