Киноафиша Сериалы Чудотворцы Сезоны Сезон 3 Серия 8

Чудотворцы 2019 - 2023 8 серия 3 сезон

Все серии 3 сезона «Чудотворцы»
Начало Пути
Сезон 3 / Серия 1 13 июля 2021
Орегонская тропа: переход реки вброд
Сезон 3 / Серия 2 20 июля 2021
Охотничья вечеринка
Сезон 3 / Серия 3 27 июля 2021
Что происходит в Бранчуотере
Сезон 3 / Серия 4 3 августа 2021
Познакомьтесь с нунанами
Сезон 3 / Серия 5 10 августа 2021
Скала Независимости
Сезон 3 / Серия 6 17 августа 2021
Белый спаситель
Сезон 3 / Серия 7 24 августа 2021
За горой
Сезон 3 / Серия 8 31 августа 2021
Застрявшие
Сезон 3 / Серия 9 7 сентября 2021
Конец пути
Сезон 3 / Серия 10 14 сентября 2021
О чем серия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Чудотворцы» команда главных героев пытается пересечь Синие горы, но Иезекииль беспокоится, что их путешествие не заладится, поскольку они были прокляты самим Богом. Тем временем Бенни пытается помириться с Тригом.

