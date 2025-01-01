36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде

У семьи Ибрагима-паши после его казни был один исход: род великого визиря был прерван и вовсе не Сулейманом

А вы догадывались, кто Дин Винчестер из «Сверхъестественного» по знаку зодиака? Ну типичный же…

46 лет назад людей лишили 2-х серий «Места встречи»: почему сцены с пасынком Высоцкого «сократили» перед ТВ-премьерой

Полупустая банка и довольная Тося: откуда в «Девчатах» появился ляп с вареньем – зря грешите на Румянцеву

230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире

Netflix боялись повторить ошибку «Игры престолов», но наступили на другие грабли: тревожные новости о финале «Очень странных дел»

От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»

Боитесь нищеты? Раневская высмеяла ее в горькой цитате - сама отказалась от несметных богатств