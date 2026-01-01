Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Чудотворцы Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Чудотворцы» (2020)

Актеры сериала «Чудотворцы» Вся информация о сериале
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф Daniel Radcliffe
Prince Chauncley Джеральдин Висванатхан
Джеральдин Висванатхан Geraldine Viswanathan
Alexandra Shitshoveler Каран Сони
Каран Сони Karan Soni
Lord Vexler Джон Басс
Джон Басс Jon Bass
Mikey Shitshoveler Лолли Адефоп
Лолли Адефоп Lolly Adefope
Maggie Стив Бушеми
Стив Бушеми Steve Buscemi
Edward Shitshoveler
Джеймс М. Коннор James M. Connor
Кевин Данн
Кевин Данн Kevin Dunn
Кевин Бишоп
Кевин Бишоп Kevin Bishop
Фред Армисен
Фред Армисен Fred Armisen
Тони Кавалеро Tony Cavalero
Джэми Деметриу
Джэми Деметриу Jamie Demetriou
Jessica Lowe
Крис Дженкс
Крис Дженкс Chris Jenks
Майлз Роббинс Miles Robbins
Питер Серафинович
Питер Серафинович Peter Serafinowicz
Керри Кенни Kerri Kenney
Джон Дэйли
Джон Дэйли Jon Daly
Анна Дрезен Anna Drezen
Ди Ахлувалиа Dee Ahluwalia
Жаклин Боутсвэйн Jacqueline Boatswain
Уильям Чабб William Chubb
Грета Ли
Грета Ли Greta Lee
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
«Правила здесь написаны если не кровью, то отравлениями»: нужно ли стерилизовать банки перед закруткой — повар поставил жирную точку
«Никогда не выбрасывайте вишневые косточки»: чищу, отвариваю и сохраняю — летом охлаждают, зимой согревают
«Детектив в духе Агаты Кристи», но на современный лад: 7 серий смотрятся залпом — и вы точно не угадаете убийцу
Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше
До 2 сезона «Гангстерленда» ровно 1 месяц: Гай Ричи не пощадил героя Харди — нас ждут кровь, война и раскол в семье
«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
У «Йеллоустоуна» будет продолжение с МакКонахи: еще даже сценарий не написан, но первые детали известны 
Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять
Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше