Металлопокалипсис, список сезонов
Metalocalypse
18+
Год выпуска
2006
Страна
США
Эпизод длится
15 минут
Телеканал
Adult Swim
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
13
голосов
8.3
IMDb
Список сезонов сериала «Металлопокалипсис»
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
6 августа 2006 - 17 декабря 2006
Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов
23 сентября 2007 - 7 сентября 2008
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
8 ноября 2009 - 24 октября 2010
Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов
30 апреля 2012 - 16 июля 2012
