Постер сериала Металлопокалипсис
Киноафиша Сериалы Металлопокалипсис Сезоны

Металлопокалипсис, список сезонов

Metalocalypse 18+
Год выпуска 2006
Страна США
Эпизод длится 15 минут
Телеканал Adult Swim

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 13 голосов
8.3 IMDb

Список сезонов сериала «Металлопокалипсис»

Металлопокалипсис - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 6 августа 2006 - 17 декабря 2006
 
Металлопокалипсис - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов 23 сентября 2007 - 7 сентября 2008
 
Металлопокалипсис - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 8 ноября 2009 - 24 октября 2010
 
Металлопокалипсис - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов 30 апреля 2012 - 16 июля 2012
 
