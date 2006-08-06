Меню
Металлопокалипсис 2006 - 2012 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Металлопокалипсис
Metalocalypse 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 августа 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 20
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Металлопокалипсис»

В 1 сезоне сериала «Металлопокалипсис» ребята из металл-рок-группы Dethklok собираются в свой первый международный гастрольный тур. Их творчество поистине уникально: оно неизгладимо воздействует на зрителей, вызывая шок, ужас, депрессию и суицидальные мысли. Когда группа выступает за полярным кругом, их шеф-повар попадает в крушение на вертолете. Ребятам приходится самим придумывать, как прокормить себя вдали от цивилизации. Следующий пункт их программы – запись премьерного альбома. Только проводить ее придется на борту подводной лодки в глубинах Мариинской впадины, чтобы случайно не покалечить кого-нибудь силой искусства.

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 13 голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Металлопокалипсис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Проклятие Дэтклок The Curse of Dethklok
Сезон 1 Серия 1
6 августа 2006
Дэтвода Dethwater
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2006
День рождения фейс Birthdayface
Сезон 1 Серия 3
20 августа 2006
Дэттролль Dethtroll
Сезон 1 Серия 4
27 августа 2006
Дэткомедия Dethkomedy
Сезон 1 Серия 5
3 сентября 2006
Дэтродня Dethfam
Сезон 1 Серия 6
10 сентября 2006
Концерт Клок Performance Klok
Сезон 1 Серия 7
17 сентября 2006
Снейкс-энд-бэррэлс Snakes N' Barrels
Сезон 1 Серия 8
24 сентября 2006
Мордлэнд Mordland
Сезон 1 Серия 9
1 октября 2006
Толстяк в дэтгармонии Fatklok
Сезон 1 Серия 10
8 октября 2006
Сквизклок Skwisklok
Сезон 1 Серия 11
15 октября 2006
Убийство из коробки Murdering Outside The Box
Сезон 1 Серия 12
22 октября 2006
Иди вперед и сдохни Go Forth and Die
Сезон 1 Серия 13
29 октября 2006
Блюз Клок Bluesklok
Сезон 1 Серия 14
5 ноября 2006
Религия Клок Dethkids
Сезон 1 Серия 15
12 ноября 2006
Дэтмалыши Religionklok
Сезон 1 Серия 16
19 ноября 2006
Дэтклоун Dethclown
Сезон 1 Серия 17
26 ноября 2006
Подружка Клок Girlfriendklok
Сезон 1 Серия 18
3 декабря 2006
Дэтзвезды Dethstars
Сезон 1 Серия 19
10 декабря 2006
Металлопокалипсис наступает The Metalocalypse Has Begun
Сезон 1 Серия 20
17 декабря 2006
