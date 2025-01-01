Постеры сериала «Металлопокалипсис»

Зрители «ИВИ» прямо сейчас запоем смотрят эти 3 проекта: на первом месте нашумевший сериал «Константинополь»

«Это была эксплуатация, а не осмысление»: почему Быков отказался снимать «Метод» дальше, но все же вернулся в 3 сезоне

Мама-Кошка и Папа-Котя часто балуют Коржика, Карамельку и Компота слойками с абрикосами: скорее записывайте этот простой рецепт

Можно было и не сомневаться: лучший сериал Кинопоиска в 2025-м все же получит 2-й сезон (дата, подробности)

«Ни света, ни радости, да вообще ничего»: Высоцкая впервые за 12 лет сообщила о состоянии дочери Маши

Почему 5-й сезон «Очень странных дел» поделен на 3 части: у сценаристов минимум 2 причины – и вы вряд ли пожалеете

Не просто аутистическое расстройство: чем болел Уилл в «Ганнибале» – и почему Лектер скрыл диагноз

У №2 рейтинг 9.0 на IMDb: 7 легких сериалов с сюжетом не хуже, чем у крутых детективов – столько сезонов, что хватит надолго

Элементарно? Только уважаемому киноману этот тест про советского Шерлока Холмса будет по зубам

«Захватывающее приключение»: эту новинку зрители оценили в жалкие 6,8 на IMDb, а Кинг сравнил с «Крепким орешком»