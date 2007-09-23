Во 2 сезоне сериала «Металлопокалипсис» генерал Крозье страдает от амнезии после произошедшего в Данцигском заливе. Ребята из группы Dethklok обижаются на своего продюсера, пока тот не устраивает им увлекательный тур в камеру смертников. Они могут не только посмотреть на настоящую казнь заключенных, но и выбрать для них способ проститься с жизнью. Это же целая бездна вдохновения для дэт-метал-музыкантов! Токи берет уроки игры на гитаре, чтобы стать таким же крутым, как Сквисгаар. Тем временем Мордерфэйс учит Пиклза и Натана быть «плохими парнями». Ребята решают записать альбом по новой технологии на жидком носителе.