Металлопокалипсис 2006 - 2012 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Металлопокалипсис
Киноафиша Сериалы Металлопокалипсис Сезоны Сезон 2

Metalocalypse 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 20
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Металлопокалипсис»

Во 2 сезоне сериала «Металлопокалипсис» генерал Крозье страдает от амнезии после произошедшего в Данцигском заливе. Ребята из группы Dethklok обижаются на своего продюсера, пока тот не устраивает им увлекательный тур в камеру смертников. Они могут не только посмотреть на настоящую казнь заключенных, но и выбрать для них способ проститься с жизнью. Это же целая бездна вдохновения для дэт-метал-музыкантов! Токи берет уроки игры на гитаре, чтобы стать таким же крутым, как Сквисгаар. Тем временем Мордерфэйс учит Пиклза и Натана быть «плохими парнями». Ребята решают записать альбом по новой технологии на жидком носителе.

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 13 голосов
Список серий 2-го сезона сериала «Металлопокалипсис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дэтисточники Dethecution
Сезон 2 Серия 1
23 сентября 2007
Дэтуроки Dethlessons
Сезон 2 Серия 2
30 сентября 2007
Дэтместь Dethvengeance
Сезон 2 Серия 3
7 октября 2007
Дэтдвойники Dethdoubles
Сезон 2 Серия 4
4 ноября 2007
Дэтмода Dethfashion
Сезон 2 Серия 5
11 ноября 2007
Рокзо не нюхает Cleanso
Сезон 2 Серия 6
18 ноября 2007
Пик пиара Пиклза Dethwedding
Сезон 2 Серия 7
18 мая 2008
Дэтсвадьба P.R. Pickles
Сезон 2 Серия 8
25 мая 2008
Дэткаральдо Dethcarraldo
Сезон 2 Серия 9
1 июня 2008
Дэтгубернатор Dethgov
Сезон 2 Серия 10
8 июня 2008
Дэтгонки Dethrace
Сезон 2 Серия 11
15 июня 2008
Мстители The Revengencers
Сезон 2 Серия 12
22 июня 2008
Клокоблом Klokblocked
Сезон 2 Серия 13
29 июня 2008
Дэтисточники Dethsources
Сезон 2 Серия 14
6 июля 2008
Дэтпапа Dethdad
Сезон 2 Серия 15
13 июля 2008
Снейкс-энд-бэррэлс 2: Часть 1 Snakes N' Barrels II (1)
Сезон 2 Серия 16
24 августа 2008
Снейкс-энд-бэррэлс 2: Часть 2 Snakes N' Barrels II (2)
Сезон 2 Серия 17
24 августа 2008
Дэтзапись Dethrecord
Сезон 2 Серия 18
31 августа 2008
Дэтвыпуск: Часть 1 Dethrelease (1)
Сезон 2 Серия 19
7 сентября 2008
Дэтвыпуск: Часть 2 Dethrelease (2)
Сезон 2 Серия 20
7 сентября 2008
График выхода всех сериалов
