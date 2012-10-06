В 5 сезоне 4 серии сериала «Мерлин» колдунья Моргана снова строит козни против Артура. На этот раз она решает использовать против него девушку по имени Митиан. Когда рыцари и их предводитель попадают в ловушку, только Мерлин и Гвейн могут их спасти.