В 5 сезоне 4 серии сериала «Мерлин» колдунья Моргана снова строит козни против Артура. На этот раз она решает использовать против него девушку по имени Митиан. Когда рыцари и их предводитель попадают в ловушку, только Мерлин и Гвейн могут их спасти.
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