В 5 сезоне 2 серии сериала «Мерлин» главному герою удается спасти короля от колдуньи Морганы. Однако Артур не намерен возвращаться домой без своих рыцарей. В итоге друзья отправляются в волшебный замок, чтобы вернуть всех пленных людей обратно...
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