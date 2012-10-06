В 5 сезоне 11 серии сериала «Мерлин» главный герой переосмысляет свою жизнь, пытаясь понять, хочет ли он и дальше оставаться в королевстве. В это же время Мордред захвачен схожими мыслями. Однако думает он о судьбе собственных подданных и рыцарей.
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