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Киноафиша Сериалы Мерлин Сезоны Сезон 5 Серия 11

Мерлин 5 сезон 11 серия смотреть онлайн

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Все серии 5 сезона «Мерлин»
Проклятие Артура — Часть 1
Сезон 5 / Серия 1 6 октября 2012
Проклятие Артура — Часть 2
Сезон 5 / Серия 2 13 октября 2012
Смертельная песнь Утера Пендрагона
Сезон 5 / Серия 3 20 октября 2012
Чужое горе
Сезон 5 / Серия 4 27 октября 2012
Дисиэ
Сезон 5 / Серия 5 3 ноября 2012
Темная башня
Сезон 5 / Серия 6 10 ноября 2012
Урок в возмездии
Сезон 5 / Серия 7 17 ноября 2012
Пустотелая королева
Сезон 5 / Серия 8 24 ноября 2012
От всего сердца
Сезон 5 / Серия 9 1 декабря 2012
Доброта незнакомцев
Сезон 5 / Серия 10 8 декабря 2012
Рисунок темноты
Сезон 5 / Серия 11 15 декабря 2012
Алмазный день — Часть 1
Сезон 5 / Серия 12 22 декабря 2012
Алмазный день — Часть 2
Сезон 5 / Серия 13 24 декабря 2012
О чем cерия

В 5 сезоне 11 серии сериала «Мерлин» главный герой переосмысляет свою жизнь, пытаясь понять, хочет ли он и дальше оставаться в королевстве. В это же время Мордред захвачен схожими мыслями. Однако думает он о судьбе собственных подданных и рыцарей.

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