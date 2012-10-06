В 5 сезоне 10 серии сериала «Мерлин» колдунья Моргана решает заняться поисками своего давнего союзника, который обладает весьма ценной информацией. В это же время Мерлин знакомится с загадочной девушкой, которая сулит ему исключительно неприятности.
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