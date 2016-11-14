Сериал года? У «Мебельной компании» 100% на Rotten Tomatoes — и настроение как в «Офисе», только куда страшнее

«Очень странные дела» едва удержались на вершине: этот российский сериал чуть не сбросил хит Netflix в рейтинге лучших

Этих жутких монстров в «Фоллауте» ждали все фанаты игр: вот кого встретят Люси и Гуль

Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял

«На пердящем пару»: Стоянов никогда не играл дальнобойщика в «Брате 2» - его роль была сильно меньше и смешнее

По полям, по полям, едет Никита Сергеевич к нам: «Синий трактор» появился благодаря Хрущеву – и об этом говорят исторические факты

«Мир круче, чем в "Ван-Пис"»: искать новое аниме после «Гачиакуты» долго не придется – у этого «огненного» сёнена дико схожий вайб

«Здорово! Миу-миу», но почему не «мяу»? В «Трех котах» неспроста используют этот звук – зрители выдали милейшую теорию

«Громадный, как боров, черный, как сажа»: вы - фанат «Мастера и Маргариты», если способны угадать героев по описанию (тест)

20 лет, 11 месяцев и 8 дней идут «Тайны следствия»: ИИ за минуту назвал 4 причины, почему проект пережил «Улицы разбитых фонарей»