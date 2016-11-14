Меню
Мажор 2014 11 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Мажор»
Сезон 2 / Серия 1 14 ноября 2016
Сезон 2 / Серия 2 14 ноября 2016
Сезон 2 / Серия 3 15 ноября 2016
Сезон 2 / Серия 4 15 ноября 2016
Сезон 2 / Серия 5 16 ноября 2016
Сезон 2 / Серия 6 16 ноября 2016
Сезон 2 / Серия 7 17 ноября 2016
Сезон 2 / Серия 8 17 ноября 2016
Сезон 2 / Серия 9 21 ноября 2016
Сезон 2 / Серия 10 21 ноября 2016
Сезон 2 / Серия 11 22 ноября 2016
Сезон 2 / Серия 12 22 ноября 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 11 серии сериала «Мажор» Жека и Нина наконец женятся. На свадьбе Игорь и Катя чувствуют прилив романтических чувств. Соколовский мирится с Даней, которому удалось сблизиться с Викой. Однако у Стаса свои планы на этот вечер.

