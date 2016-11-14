Во 2 сезоне 11 серии сериала «Мажор» Жека и Нина наконец женятся. На свадьбе Игорь и Катя чувствуют прилив романтических чувств. Соколовский мирится с Даней, которому удалось сблизиться с Викой. Однако у Стаса свои планы на этот вечер.
