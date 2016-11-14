«У меня мурашки от каждой серии»: 3 атмосферных детектива для вдумчивого просмотра — раз зацепят и уже не отпустят

«Очень странные дела» едва удержались на вершине: этот российский сериал чуть не сбросил хит Netflix в рейтинге лучших

Снега не было, кролик бунтовал, Аронова спешила: что на самом деле происходило на съёмках 3 сезона «Праздников» на ТНТ

«Здорово! Миу-миу», но почему не «мяу»? В «Трех котах» неспроста используют этот звук – зрители выдали милейшую теорию

Худший рейтинг в истории Metacritic: 15 фильмов официально пробили дно, но № 6 рвет прокат в России

Боссы Netflix кусают локти: новый сериал Peacock почти догнал финал «Очень странных дел» – его смотрели 46 000 000 часов

20 лет, 11 месяцев и 8 дней идут «Тайны следствия»: ИИ за минуту назвал 4 причины, почему проект пережил «Улицы разбитых фонарей»

Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял

Психоанализ в прошлом, спивающийся Стрелецкий ведет переговоры с боевиками: «Триггер» вернется с 4-м сезоном

«Громадный, как боров, черный, как сажа»: вы - фанат «Мастера и Маргариты», если способны угадать героев по описанию (тест)