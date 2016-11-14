Во 2 сезоне 9 серии сериала «Мажор» полиция расследует смерть экстрасенса Аглаи, которая погибла во время лунного затмения. Вика пытается спасти сестру, но сама оказывается на больничной койке. У нее также происходит непростой разговор с Катей.
Второй сезон Fallout хорош практически во всем, но один минус все же есть: даже истинные циники устали во время просмотра
«Это уже не детектив, а Санта-Барбара»: почему 25-й сезон «Тайн следствия» злит даже тех, кто смотрел сериал все это время
Кем будут работать Коржик, Карамелька и Компот, когда вырастут: этот секрет раскрыл создатель «Трех котов»
Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус
Худой и с волосами: Сергей Бурунов начинал карьеру с «Моей прекрасной няни» — но узнать его там почти невозможно
«Бессмысленная трата времени»: главная проблема «Аватар: Пламя и пепел» доказывает – 4 и 5 части серии станут позором для Кэмерона
Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам
Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»
Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»
Гоцман против логики: Академика в «Ликвидации» могли поймать до смерти Соболя, но Давид Маркович в упор не замечал улик
За эту сцену в «Брате 2» могли отправить за решетку всю съемочную группу — присмотритесь: страх в глазах актеров настоящий
