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Паучок и его удивительные друзья 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Паучок и его удивительные друзья
Киноафиша Сериалы Паучок и его удивительные друзья Сезоны Сезон 2

Spidey and His Amazing Friends 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 58
Продолжительность сезона 12 часов 34 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Паучок и его удивительные друзья»

Во 2 сезоне сериала «Паучок и его удивительные друзья» молодой Питер Паркер раньше всегда работал самостоятельно. Но теперь он узнает, каким всесильным можно стать вместе с верными соратниками. Паучок и его приятели Майлз Моралес и Гвен Стейси, у которых теперь тоже есть сверхспособности после укуса паука, объединились с Халком, Черной Пантерой и Мисс Марвел. В таком составе они без труда одержат верх над Носорогом, Доктором Осьминогом, Зеленым гоблином, а также другими злодеями. Команда борцов за добро по-настоящему непобедима. Их ожидает много новых удивительных приключений.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Паучок и его удивительные друзья График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Электро должен светиться Electro's Gotta Glow
Сезон 2 Серия 1
19 августа 2022
Хаос черной кошки Black Cat Chaos
Сезон 2 Серия 2
19 августа 2022
Погас свет Lights Out
Сезон 2 Серия 3
26 августа 2022
Песочный человек не хочет делиться Sandman Won't Share
Сезон 2 Серия 4
26 августа 2022
Выходной день Бутси Bootsie's Day Out
Сезон 2 Серия 5
2 сентября 2022
Проблемы у Тони Trouble at Tony's
Сезон 2 Серия 6
2 сентября 2022
Звуковой бум бум Sonic Boom Boom
Сезон 2 Серия 7
16 сентября 2022
Мини-гольф Mini Golf Goof
Сезон 2 Серия 8
16 сентября 2022
Маленький Халк Li'l Hulk
Сезон 2 Серия 9
29 сентября 2022
Сюрприз на сюрприз-вечеринке Surprise Party Surprise
Сезон 2 Серия 10
29 сентября 2022
Не могу перестать танцевать Can't Stop Dancing
Сезон 2 Серия 11
14 октября 2022
Муравей-вор The Ant Thief
Сезон 2 Серия 12
14 октября 2022
Песчаная ловушка Sand Trapped
Сезон 2 Серия 13
21 октября 2022
Слишком много веселья Too Much Fun
Сезон 2 Серия 14
21 октября 2022
Прерванный отпуск Halted Holiday
Сезон 2 Серия 15
11 ноября 2022
Счастливого Паучьего Рождества Merry Spidey Christmas
Сезон 2 Серия 16
11 ноября 2022
Яичное приключение An Egg-cellent Adventure
Сезон 2 Серия 17
9 декабря 2022
Головная боль от тусовки The Hangout Headache
Сезон 2 Серия 18
9 декабря 2022
Следуй за этим морским чудовищем! Follow that Sea Monster!
Сезон 2 Серия 19
16 декабря 2022
Плохо быть добрым It's Bad to be Gooed
Сезон 2 Серия 20
16 декабря 2022
Свобода на свободе Liberty on the Loose
Сезон 2 Серия 21
6 января 2023
Дино-катастрофа Зеленого Гоблина Green Goblin's Dino Disaster
Сезон 2 Серия 22
6 января 2023
Паук наводит порядок Spidey Tidies Up
Сезон 2 Серия 23
27 января 2023
О нет, помидоры! Oh No, Tomatoes!
Сезон 2 Серия 24
27 января 2023
Чистая энергия Clean Power
Сезон 2 Серия 25
10 февраля 2023
Док Ок и Роктоботы Doc Ock & The Rocktobots
Сезон 2 Серия 26
10 февраля 2023
Пиратская добыча Pirate Plunder Blunder
Сезон 2 Серия 27
24 февраля 2023
Плохой бот Bad Bot
Сезон 2 Серия 28
24 февраля 2023
Спин спасает положение Spin Saves the Day
Сезон 2 Серия 29
17 марта 2023
Водные беды Water Woes
Сезон 2 Серия 30
17 марта 2023
Проблемный туннель Tunnel Trouble
Сезон 2 Серия 31
24 марта 2023
Тайна на острове гоблинов Mystery on Goblin Island
Сезон 2 Серия 32
24 марта 2023
Мальтийский котенок The Maltese Kitten
Сезон 2 Серия 33
14 апреля 2023
День с Черной пантерой A Day With Black Panther
Сезон 2 Серия 34
14 апреля 2023
Новый злодей в городе The New Villain in Town
Сезон 2 Серия 35
28 апреля 2023
Кот-паук Spidey Cat
Сезон 2 Серия 36
28 апреля 2023
Сиропный раствор A Syrup Solution
Сезон 2 Серия 37
12 мая 2023
Поймай столько, сколько сможет муравей Catch As Ant Can
Сезон 2 Серия 38
12 мая 2023
Башня Ock Tower
Сезон 2 Серия 39
26 мая 2023
Перехитренный искусством Outsmarted by Art
Сезон 2 Серия 40
26 мая 2023
Суперскутер Super Scooter
Сезон 2 Серия 41
9 июня 2023
Потерянный веб-шутер The Lost Web Shooter
Сезон 2 Серия 42
9 июня 2023
Кошачий каприз Catnap Caper
Сезон 2 Серия 43
7 июля 2023
Банни Бонанза Bunny Bonanza
Сезон 2 Серия 44
7 июля 2023
Дино-Рама Dino-Rama
Сезон 2 Серия 45
11 августа 2023
Днем и ночью Daytime at Night
Сезон 2 Серия 46
11 августа 2023
Украденные ВЕБ-сайты Stolen WEB-Quarters
Сезон 2 Серия 47
18 августа 2023
Пауки в космосе! Spideys in Space!
Сезон 2 Серия 48
18 августа 2023
Прятки Hide & Seek
Сезон 2 Серия 49
25 августа 2023
Кит времени Whale of a Time
Сезон 2 Серия 50
25 августа 2023
Катящийся носорог Rollin Rhino
Сезон 2 Серия 51
1 сентября 2023
Осьминог и кошечка The Octopus and the Kitty Cat
Сезон 2 Серия 52
1 сентября 2023
Плыви вместе с потоком лавы Go With the Lava Flow
Сезон 2 Серия 53
15 сентября 2023
Невероятный Рош ха-Шана An UnBEElievable Rosh Hashanah
Сезон 2 Серия 54
15 сентября 2023
Приключение Бутси с привидениями Bootsie's Haunted Adventure
Сезон 2 Серия 55
29 сентября 2023
Слишком много трюков, недостаточно угощений Too Many Tricks, Not Enough Treats
Сезон 2 Серия 56
29 сентября 2023
Как дрессировать собаку How to Train Your Doggy
Сезон 2 Серия 57
10 ноября 2023
Купол в одиночестве Dome Alone
Сезон 2 Серия 58
10 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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