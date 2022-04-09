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Паучок и его удивительные друзья
Сезоны
Паучок и его удивительные друзья (2021 - …), список сезонов
Spidey and His Amazing Friends
Год выпуска
2021
Страна
США
Эпизод длится
13 минут
Телеканал
Disney XD
Список сезонов сериала «Паучок и его удивительные друзья»
Сезон 1 / Season 1
2021,
50 эпизодов
Season 2
2022,
4 эпизода
Сезон 3
TBA,
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