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Паучок и его удивительные друзья 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Паучок и его удивительные друзья
Киноафиша Сериалы Паучок и его удивительные друзья Сезоны Сезон 1

Spidey and His Amazing Friends 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 50
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Паучок и его удивительные друзья»

В 1 сезоне сериала «Паучок и его удивительные друзья» сюжет фокусируется на школьнике и супергерое по имени Питер Паркер. Каждый день он, как и все дети его возраста, ходит в школу, однако по вечерам он превращается в настоящего народного мстителя — Питер защищает свой любимый район от преступников и головорезов. По ходу развития событий к главному герою присоединяется двое друзей — Гвен и Майлз, которые помогают ему в битве против суперзлодеев. Впоследствии Паркер также присоединяется к Капитану Марвел, Халку, Черной Пантере и многим другим.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Паучок и его удивительные друзья График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Тройная сила Пауков Spidey to the Power of Three
Сезон 1 Серия 1
6 августа 2021
Терпение Пантеры Panther Patience
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2021
Икота супергероя Superhero Hiccups
Сезон 1 Серия 3
6 августа 2021
Потерянные и найденные Lost and Found
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2021
Супер-осьминог Дока Окка Doc Ock's Super Octopus
Сезон 1 Серия 5
13 августа 2021
Атака зеленых хихикающих Attack of the Green Giggles
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2021
Ошибка в системе Bug in the System
Сезон 1 Серия 7
20 августа 2021
Проверьте свою супер силу Test Your Super Strength
Сезон 1 Серия 8
20 августа 2021
Клюющие Голуби-Проказники Pecking Prankster Pigeons
Сезон 1 Серия 9
27 августа 2021
Зеленый Палец Green Thumb
Сезон 1 Серия 10
27 августа 2021
Беспредел в День матери Mother's Day Mayhem
Сезон 1 Серия 11
3 сентября 2021
Не такой уж веселый дом Not-So-Fun House
Сезон 1 Серия 12
3 сентября 2021
Загадка кемпинга Camping Conundrum
Сезон 1 Серия 13
10 сентября 2021
Великий зеленый разгул преступности The Great Green Crime Spree
Сезон 1 Серия 14
10 сентября 2021
Ракетный носорог! Rocket Rhino!
Сезон 1 Серия 15
1 октября 2021
Кошелек или Трейс-И Trick or TRACE-E
Сезон 1 Серия 16
1 октября 2021
Гоб-зилла Gob-zilla
Сезон 1 Серия 17
8 октября 2021
Быстрая доставка Паука Speedy Spidey Delivery
Сезон 1 Серия 18
8 октября 2021
Хороший парень Гобби Good Guy Gobby
Сезон 1 Серия 19
22 октября 2021
Обезьяна-паук Spider Monkey
Сезон 1 Серия 20
22 октября 2021
Кэтосфера CAT-astrophe
Сезон 1 Серия 21
12 ноября 2021
Качели с топать Swing With a Stomp
Сезон 1 Серия 22
12 ноября 2021
Очень паучье Рождество A Very Spidey Christmas
Сезон 1 Серия 23
29 ноября 2021
Гобби на льду Gobby on Ice
Сезон 1 Серия 24
29 ноября 2021
Зеленый Going Green
Сезон 1 Серия 25
3 декабря 2021
Очищение Coming Clean
Сезон 1 Серия 26
3 декабря 2021
Сокровище Веб Бороды Web Beard's Treasure
Сезон 1 Серия 27
10 декабря 2021
Смыты Washed Away
Сезон 1 Серия 28
10 декабря 2021
Спин врывается Spin Rushes In
Сезон 1 Серия 29
7 января 2022
Бандит на мосту Bridge Bandit
Сезон 1 Серия 30
7 января 2022
Агрессивное искусство Art Attack!
Сезон 1 Серия 31
28 января 2022
Щенячий столпотворение Puppy Pandemonium
Сезон 1 Серия 32
28 января 2022
Остров Гоблина Goblin Island
Сезон 1 Серия 33
18 февраля 2022
Док Ок и шоктоботы Doc Ock and the Shocktobots
Сезон 1 Серия 34
18 февраля 2022
Неприятности с подвеской Питера Peter's Pendant Predicament
Сезон 1 Серия 35
25 февраля 2022
ТВИСТ-Е TWIST-E
Сезон 1 Серия 36
25 февраля 2022
Крошечные пауки Itsy-Bitsy Spiders
Сезон 1 Серия 37
11 марта 2022
Охота Гобби на гнилые тыквы Gobby's Rotten Pumpkin Hunt
Сезон 1 Серия 38
11 марта 2022
Воззлеснук The Wozzlesnook
Сезон 1 Серия 39
18 марта 2022
Супергерой переключатель Superhero Switcheroo
Сезон 1 Серия 40
18 марта 2022
Беспорядок тети Мэй Aunt May's Mess
Сезон 1 Серия 41
25 марта 2022
Пена, сладкая пена Foam Sweet Foam
Сезон 1 Серия 42
25 марта 2022
Стоять! Это команда Спайди Freeze! It's Team Spidey
Сезон 1 Серия 43
15 апреля 2022
Щекотливая ситуация A Sticky Situation
Сезон 1 Серия 44
15 апреля 2022
Носорог Rhinoctopus
Сезон 1 Серия 45
6 мая 2022
Проблема с тыквой A Pumpkin Problem
Сезон 1 Серия 46
6 мая 2022
Поймать и отпустить Catch and Release
Сезон 1 Серия 47
17 июня 2022
Разрушение строительства Construction Destruction
Сезон 1 Серия 48
17 июня 2022
Разрушение строительства Parade Panic
Сезон 1 Серия 49
8 июля 2022
Дело бандита, укравшего книгу The Case of the Burgling Book Bandit
Сезон 1 Серия 50
8 июля 2022
График выхода всех сериалов
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