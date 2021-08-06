В 1 сезоне сериала «Паучок и его удивительные друзья» сюжет фокусируется на школьнике и супергерое по имени Питер Паркер. Каждый день он, как и все дети его возраста, ходит в школу, однако по вечерам он превращается в настоящего народного мстителя — Питер защищает свой любимый район от преступников и головорезов. По ходу развития событий к главному герою присоединяется двое друзей — Гвен и Майлз, которые помогают ему в битве против суперзлодеев. Впоследствии Паркер также присоединяется к Капитану Марвел, Халку, Черной Пантере и многим другим.