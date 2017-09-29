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Киноафиша Сериалы Сверхлюди Сезоны Сезон 1 Серия 7

Сверхлюди 2017 7 серия 1 сезон

6.4 Оцените
10 голосов
Знакомьтесь со сверхлюдьми
Сезон 1 / Серия 1 29 сентября 2017
Те, кто несут нам погибель
Сезон 1 / Серия 2 29 сентября 2017
Разделяй и властвуй
Сезон 1 / Серия 3 6 октября 2017
Дорогу Медузе!
Сезон 1 / Серия 4 13 октября 2017
Сюда наступает что-то сверхлюдское
Сезон 1 / Серия 5 20 октября 2017
Джентельмена зовут Горгон
Сезон 1 / Серия 6 27 октября 2017
Опустошение скрытой земли
Сезон 1 / Серия 7 3 ноября 2017
И наконец: Черный Гром
Сезон 1 / Серия 8 10 ноября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Сверхлюди» бегство на Землю позволило королю обзавестись новыми союзниками. Но настало время возвращаться на Аттилан и вернуть себе трон, захваченный тираном Максимусом. Грядет решающая битва за будущее всего города.

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