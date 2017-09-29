В 1 сезоне 7 серии сериала «Сверхлюди» бегство на Землю позволило королю обзавестись новыми союзниками. Но настало время возвращаться на Аттилан и вернуть себе трон, захваченный тираном Максимусом. Грядет решающая битва за будущее всего города.
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