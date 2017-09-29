В 1 сезоне 5 серии сериала «Сверхлюди» по следам Черного Грома и Медузы идет Оран. В ее распоряжении целая армия наемников, готовых исполнять любые приказы. Королевская семья заручается поддержкой местной жительницы Луизы Фишер.
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