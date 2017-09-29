В 1 сезоне 3 серии сериала «Сверхлюди» заключенный под стражу король находит союзника и совершает побег. Между тем Горгон готовится к ответному удару по армии Максимуса. Он еще не подозревает, что узурпатор выпустил на свободу Мордиса.
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