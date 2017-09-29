В 1 сезоне 2 серии сериала «Сверхлюди» пришельцы не обретают покой даже на Земле. По следу беженцев идет Максимус, мечтающий свергнуть Черного Грома и стать новым правителем расы Нелюдей. Карнак замечает, что его суперсила угасла.
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