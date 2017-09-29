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Киноафиша Сериалы Сверхлюди Сезоны Сезон 1 Серия 2

Сверхлюди 2017 2 серия 1 сезон

6.2 Оцените
10 голосов
Знакомьтесь со сверхлюдьми
Сезон 1 / Серия 1 29 сентября 2017
Те, кто несут нам погибель
Сезон 1 / Серия 2 29 сентября 2017
Разделяй и властвуй
Сезон 1 / Серия 3 6 октября 2017
Дорогу Медузе!
Сезон 1 / Серия 4 13 октября 2017
Сюда наступает что-то сверхлюдское
Сезон 1 / Серия 5 20 октября 2017
Джентельмена зовут Горгон
Сезон 1 / Серия 6 27 октября 2017
Опустошение скрытой земли
Сезон 1 / Серия 7 3 ноября 2017
И наконец: Черный Гром
Сезон 1 / Серия 8 10 ноября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Сверхлюди» пришельцы не обретают покой даже на Земле. По следу беженцев идет Максимус, мечтающий свергнуть Черного Грома и стать новым правителем расы Нелюдей. Карнак замечает, что его суперсила угасла.

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