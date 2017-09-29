В 1 сезоне 1 серии сериала «Сверхлюди» королевская семья бежит с Аттилана после государственного переворота. Инопланетная раса поселяется на гавайском острове, сталкиваясь не только с проблемой адаптации, но и внутренними конфликтами.
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