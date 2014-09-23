Во 2 сезоне 19 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Колсон предложил капитану Гонсалесу единым фронтом выступить против «Гидры» и штурмовать ее секретный штаб в Антарктике. Колсон хочет отправить несколько человек на базу, чтобы они освободили пленных.
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail