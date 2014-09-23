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Киноафиша Сериалы Агенты «Щ.И.Т.» Сезоны Сезон 2 Серия 10

Агенты «Щ.И.Т.» 2013 - 2020 10 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Агенты «Щ.И.Т.»»
Тени
Сезон 2 / Серия 1 23 сентября 2014
Тяжелая рука
Сезон 2 / Серия 2 30 сентября 2014
Дружба и влияние на людей
Сезон 2 / Серия 3 7 октября 2014
Лицом к лицу с врагом
Сезон 2 / Серия 4 14 октября 2014
Курица в волчьем доме
Сезон 2 / Серия 5 21 октября 2014
Дом с трещиной
Сезон 2 / Серия 6 28 октября 2014
Надписи на стене
Сезон 2 / Серия 7 11 ноября 2014
То, что мы хороним
Сезон 2 / Серия 8 18 ноября 2014
...Всяк сюда входящий
Сезон 2 / Серия 9 2 декабря 2014
Чем они стали
Сезон 2 / Серия 10 9 декабря 2014
Подземные толчки
Сезон 2 / Серия 11 3 марта 2015
Кто ты на самом деле
Сезон 2 / Серия 12 10 марта 2015
Один из нас
Сезон 2 / Серия 13 17 марта 2015
Любовь во время Гидры
Сезон 2 / Серия 14 24 марта 2015
Одна дверь закрывается
Сезон 2 / Серия 15 31 марта 2015
После жизни
Сезон 2 / Серия 16 7 апреля 2015
Мелинда
Сезон 2 / Серия 17 14 апреля 2015
Заклятый друг моего врага
Сезон 2 / Серия 18 21 апреля 2015
Грязные полдюжины
Сезон 2 / Серия 19 28 апреля 2015
Шрамы
Сезон 2 / Серия 20 5 мая 2015
Спасите наши души: Часть 1
Сезон 2 / Серия 21 12 мая 2015
Спасите наши души: Часть 2
Сезон 2 / Серия 22 12 мая 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Мэй удается спасти своих коллег, оказавшихся на краю гибели. Команда разрабатывает новый план по проникновению в город, который они собираются взорвать. Среди работников «Гидры» возник хаос.

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