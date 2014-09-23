Во 2 сезоне 10 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Мэй удается спасти своих коллег, оказавшихся на краю гибели. Команда разрабатывает новый план по проникновению в город, который они собираются взорвать. Среди работников «Гидры» возник хаос.
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