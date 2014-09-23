Во 2 сезоне 18 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Колсон хочет отыскать Скай. Для этого он планирует отправить шпиона в «Гидру». Чтобы осуществить этот план, он договаривается с Уордом. Скай симпатизирует отцу и идет с ним гулять перед разлукой.
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