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Киноафиша Сериалы Агент Картер Актеры и роли

Актеры сериала «Агент Картер»

Актеры сериала «Агент Картер» Вся информация о сериале
Доминик Купер
Доминик Купер Dominic Cooper
Чад Майкл Мюррэй
Чад Майкл Мюррэй Chad Michael Murray
Agent Jack Thompson Хейли Этвелл
Хейли Этвелл Hayley Atwell
Agent Peggy Carter Рэй Уайз
Рэй Уайз Ray Wise
Шей Уигэм
Шей Уигэм Shea Whigham
SSR Chief Roger Dooley Линдси Фонсека
Линдси Фонсека Lyndsy Fonseca
Карри Грэм Currie Graham
Джеймс Д’Арси
Джеймс Д’Арси James D'Arcy
Edwin Jarvis
Энвер Гьокай Enver Gjokaj
Daniel Sousa
Бриджет Риган
Бриджет Риган Bridget Regan
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