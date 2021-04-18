В 1 сезоне 4 серии сериала «Мейр из Исттауна» женщина-детектив вынужденно отходит на второй план. В это время Колин пытается выбить правду из местного священника. Неожиданный анонимный звонок дает Доун надежду на то, что Кэти все еще жива.