В 1 сезоне 4 серии сериала «Мейр из Исттауна» женщина-детектив вынужденно отходит на второй план. В это время Колин пытается выбить правду из местного священника. Неожиданный анонимный звонок дает Доун надежду на то, что Кэти все еще жива.
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