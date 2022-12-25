В 3 сезоне сериала «Мать моей дочери» продолжаются приключения двух женщин, чьих новорожденных детей случайно перепутали в роддоме. Уже несколько лет Ана и Мариана общими силами воспитывают обеих дочек. Каждая из них хочет быть ближе к своему биологическому ребенку, но не собирается расставаться и с «приемным» младенцем. В итоге дочки становятся их «общими». Напомним, в конце предыдущего сезона женщины осознали, что они больше не враги и даже не просто подруги. Между ними вспыхнуло романтическое влечение, и они готовы сообщить об этом своим родным и друзьям. Но примет ли мир такую необычную семейную пару?