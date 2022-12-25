Меню
Мать моей дочери 2021 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Мать моей дочери
Madre solo hay dos 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мать моей дочери»

В 3 сезоне сериала «Мать моей дочери» продолжаются приключения двух женщин, чьих новорожденных детей случайно перепутали в роддоме. Уже несколько лет Ана и Мариана общими силами воспитывают обеих дочек. Каждая из них хочет быть ближе к своему биологическому ребенку, но не собирается расставаться и с «приемным» младенцем. В итоге дочки становятся их «общими». Напомним, в конце предыдущего сезона женщины осознали, что они больше не враги и даже не просто подруги. Между ними вспыхнуло романтическое влечение, и они готовы сообщить об этом своим родным и друзьям. Но примет ли мир такую необычную семейную пару?

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Неудобная правда La verdad no peca pero incomoda
Сезон 3 Серия 1
25 декабря 2022
Празднество любви Fiesta de amor
Сезон 3 Серия 2
25 декабря 2022
Шоколадные конфеты Chocolates
Сезон 3 Серия 3
25 декабря 2022
Санта-Перпетуа Santa Perpetua
Сезон 3 Серия 4
25 декабря 2022
Терзания Cruda moral
Сезон 3 Серия 5
25 декабря 2022
Потерять и обрести Perderse para encontrarse
Сезон 3 Серия 6
25 декабря 2022
Яблочко и яблонька De tal palo...
Сезон 3 Серия 7
25 декабря 2022
Ученики и учителя Alumnos y maestros
Сезон 3 Серия 8
25 декабря 2022
Cиндром самозванца Síndrome del impostor
Сезон 3 Серия 9
25 декабря 2022
Прекрасная семья ¡Qué bonita familia!
Сезон 3 Серия 10
25 декабря 2022
