В 1 сезоне «Мать моей дочери» действие разворачивается вокруг двух молодых женщин, которые готовятся стать матерями. Обе героини оказываются в одном и том же родильном доме. Так уж получается, что схватки и роды у них также начинаются в одно и то же время. Сотрудники медицинского учреждения случайно меняют новорожденных местами. К счастью, женщинам со временем удается выяснить правду, однако за время своего материнства они успевают серьезно привязаться к неродным младенцам. Героини решают создать совместную семью, чтобы воспитывать своих малышей вместе. Но смогут ли они сосуществовать в гармонии?