Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мать моей дочери 2021 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мать моей дочери
Киноафиша Сериалы Мать моей дочери Сезоны Сезон 1

Madre solo hay dos 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 5 часов 51 минута
О чем 1-й сезон сериала «Мать моей дочери»

В 1 сезоне «Мать моей дочери» действие разворачивается вокруг двух молодых женщин, которые готовятся стать матерями. Обе героини оказываются в одном и том же родильном доме. Так уж получается, что схватки и роды у них также начинаются в одно и то же время. Сотрудники медицинского учреждения случайно меняют новорожденных местами. К счастью, женщинам со временем удается выяснить правду, однако за время своего материнства они успевают серьезно привязаться к неродным младенцам. Героини решают создать совместную семью, чтобы воспитывать своих малышей вместе. Но смогут ли они сосуществовать в гармонии?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Мать моей дочери» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Эники-беники Chin-chan-pú
Сезон 1 Серия 1
20 января 2021
Добро пожаловать домой Bienvenidas a casa
Сезон 1 Серия 2
20 января 2021
Семейные отношения Dinámicas familiares
Сезон 1 Серия 3
20 января 2021
Отцовство Paternidad
Сезон 1 Серия 4
20 января 2021
Моя семья неидеальна Mi familia no es perfecta
Сезон 1 Серия 5
20 января 2021
Свидания Dating
Сезон 1 Серия 6
20 января 2021
Совместный досуг Tiempo de calidad
Сезон 1 Серия 7
20 января 2021
Ложь Mentiras
Сезон 1 Серия 8
20 января 2021
Крещение El bautizo
Сезон 1 Серия 9
20 января 2021
График выхода всех сериалов
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Лучший хоррор-хит этого лета получит приквел: для «сольника» выбрали самую странную героиню «Орудий»
Зашел в ресторан — и вышел живым: как Фокс в «Месте встречи изменить нельзя» раскусил засаду за одну секунду
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Игра престолов», «Властелин колец» и «Терминатор» переполнены смертями, невозможными в реальности — называем 12 главных «убийственных» ляпов
В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики
«Заплатили за молчание»: гибель Супонева дважды разбила сердце его супруги — неприятная правда всплыла через 20+ лет
В Адидаса не стреляют, а Марат бездействует: почему пересняли финал «Слово пацана» — изначальная версия в разы хуже
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Отказалась рожать Петросяну, но стала миллиардершей: спустя годы после развода Степаненко живет между Россией и США — и теперь возвращается на ТВ
Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше