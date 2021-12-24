Меню
Мать моей дочери 2021 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мать моей дочери
Madre solo hay dos 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мать моей дочери»

Во 2 сезоне сериала «Мать моей дочери» история Аны и Марианы продолжается. Женщины узнали, что их детей перепутали в роддоме, и решили уладить эту проблему весьма оригинальным способом. Они создали одну большую семью. В предыдущем сезоне отношения героинь неоднократно проходили проверку на прочность. После многочисленных попыток спасти брак, Пабло уходит от Марианы. Он будет жить дальше самостоятельно. Крестины Регины и Валентины превратились в настоящую катастрофу. Секрет, который стал достоянием общественности, разрушил несколько союзов. Ана осталась одна, порвав и с Карлосом, и с Марианой.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Мать моей дочери» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Матери и дочери Mothers and Daughters
Сезон 2 Серия 1
24 декабря 2021
Поддержка и опора Safety Net
Сезон 2 Серия 2
24 декабря 2021
Что дальше? What's Next?
Сезон 2 Серия 3
24 декабря 2021
Выпускной Graduation
Сезон 2 Серия 4
24 декабря 2021
Воины любви Soldiers of Love
Сезон 2 Серия 5
24 декабря 2021
Бесстрастный вид Poker Face
Сезон 2 Серия 6
24 декабря 2021
Развод Divorce
Сезон 2 Серия 7
24 декабря 2021
От судьбы не убежишь There's No Escaping Fate
Сезон 2 Серия 8
24 декабря 2021
