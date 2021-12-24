Во 2 сезоне сериала «Мать моей дочери» история Аны и Марианы продолжается. Женщины узнали, что их детей перепутали в роддоме, и решили уладить эту проблему весьма оригинальным способом. Они создали одну большую семью. В предыдущем сезоне отношения героинь неоднократно проходили проверку на прочность. После многочисленных попыток спасти брак, Пабло уходит от Марианы. Он будет жить дальше самостоятельно. Крестины Регины и Валентины превратились в настоящую катастрофу. Секрет, который стал достоянием общественности, разрушил несколько союзов. Ана осталась одна, порвав и с Карлосом, и с Марианой.