Увы, но без «Великолепного века»: 8 турецких сериалов с самым высоким рейтингом на Кинопоиске за последние 5 лет

Первые кадры «Глаз Черного моря» намекают: новый турецкий хит перешагнет успех и «Клюквенного щербета», и «Ветреного»

Больше, чем у «Аватара» и «Инстерстеллара»: перевели бюджет этого советского фильма на нынешние деньги и поразились

Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову

Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день

Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»

«Заплатили за молчание»: гибель Супонева дважды разбила сердце его супруги — неприятная правда всплыла через 20+ лет

От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк

Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем

В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики