В 1 сезоне 5 серии сериала «Лютер» в полицейский участок приходит человек, который продает произведения искусства. Его зовут Джеймс Керрэдус. Он сообщает, что его супруга стала жертвой похищения. Преступников несколько, и их интересует выкуп.
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