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Киноафиша Сериалы Лютер Сезоны Сезон 1 Серия 5

Лютер 2010 - 2019 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Лютер»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 4 мая 2010
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 11 мая 2010
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 18 мая 2010
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 25 мая 2010
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 1 июня 2010
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 8 июня 2010
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Лютер» в полицейский участок приходит человек, который продает произведения искусства. Его зовут Джеймс Керрэдус. Он сообщает, что его супруга стала жертвой похищения. Преступников несколько, и их интересует выкуп.

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