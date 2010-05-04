В 1 сезоне 5 серии сериала «Лютер» в полицейский участок приходит человек, который продает произведения искусства. Его зовут Джеймс Керрэдус. Он сообщает, что его супруга стала жертвой похищения. Преступников несколько, и их интересует выкуп.