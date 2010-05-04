В 1 сезоне 2 серии сериала «Лютер» человек по имени Оуэн Линч, в прошлом служивший морским пехотинцем, страдает психическим расстройством. Он начинает жестоко расправляться со всеми сотрудниками правоохранительных органов без разбора.
Related video
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Авторизация по e-mail