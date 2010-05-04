В 1 сезоне 4 серии сериала «Лютер» серийный маньяк-убийца притворяется водителем такси. Своих жертв, юных женщин, он душит. Все больше распаляясь, злодей сокращает промежутки между нападениями. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто он.
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