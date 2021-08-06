Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге
Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге (2021 - 2021) Luke Bryan: My Dirt Road Diary
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Freevee
О чем сериал

«Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге» — новый документальный мини-сериал, повествующий о жизни и творчестве американского кантри-исполнителя Люка Брайана, лауреата многочисленных музыкальных премий и просто очень хорошего человека. Отдельное место в сериале занимает личная жизнь главного героя: на протяжении многих лет он терпит множество судьбоносных испытаний и трагических потерь. Впрочем, Люк не теряет надежды на лучшее будущее и использует полученный опыт для развития своего творчества.

Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге - трейлер
Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Люк Брайан
Люк Брайан Luke Bryan
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши