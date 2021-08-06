«Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге» — новый документальный мини-сериал, повествующий о жизни и творчестве американского кантри-исполнителя Люка Брайана, лауреата многочисленных музыкальных премий и просто очень хорошего человека. Отдельное место в сериале занимает личная жизнь главного героя: на протяжении многих лет он терпит множество судьбоносных испытаний и трагических потерь. Впрочем, Люк не теряет надежды на лучшее будущее и использует полученный опыт для развития своего творчества.