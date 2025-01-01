Постеры сериала «Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге»

Когда зло все это время было рядом: 3 сериала, похожие на новинку «Как приручить лису» — 2 российских и один зарубежный

Премьера «Золотого дна» сорвалась в последний момент: Кинопоиск удалил дату 28 ноября — вот когда теперь ждать продолжения

Кто из старичков вернется на экраны в «Крике 7»? Создатели обещают даже воскрешение мертвеца из фильма 1996 года

Появились на несколько минут, но запомнились навсегда: топ-5 фильмов, в которых второстепенные персонажи получились лучше главных

Netflix перенес на экран один из самых спорных романов Агаты Кристи — ставка на Хелену Бонем Картер: в 80-х уже пытались, но вышло не очень

Культовую sci-fi трилогию теперь можно посмотреть на Netflix — первому фильму в этом году исполнилось 40 лет

За год до «Метода»: в 2016-м Netflix выкупил этот сериал с Прилучным – тест покажет, помните ли вы сюжет

Этот фильм Меньшова зрители оценили на 8.3: а Табаков 40 лет назад называл его «позором» – угадаете, какой?

Пингвины не то, чем кажутся: в фильме «Человек-бензопила» Резе поет на русском, и от реального смысла колыбельной идет мороз по коже

Ближе к «Крепкому орешку», чем к хоррору: новая экранизация Кинга пропитана духом боевиков 80-х — премьера уже в ноябре