В 1 сезоне сериала «Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге» повествуется о жизни и творчестве известного американского кантри-исполнителя Люка Брайана, обладателя многочисленных музыкальных премий и просто очень душевного человека. Авторы уделяют отдельное внимание личной жизни главного героя, который в течение нескольких лет переживает много трагических потерь, серьезно влияющих на его восприятие искусства. По ходу развития событий Люк претендует на несколько важных музыкальных наград и, к собственному удивлению, становится победителем.