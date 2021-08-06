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Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге
Киноафиша Сериалы Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге Сезоны Сезон 1

Luke Bryan: My Dirt Road Diary
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге»

В 1 сезоне сериала «Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге» повествуется о жизни и творчестве известного американского кантри-исполнителя Люка Брайана, обладателя многочисленных музыкальных премий и просто очень душевного человека. Авторы уделяют отдельное внимание личной жизни главного героя, который в течение нескольких лет переживает много трагических потерь, серьезно влияющих на его восприятие искусства. По ходу развития событий Люк претендует на несколько важных музыкальных наград и, к собственному удивлению, становится победителем.

Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Люк Брайан. Мой дневник на грунтовой дороге» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 августа 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 августа 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2021
График выхода всех сериалов
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