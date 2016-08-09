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Киноафиша Сериалы Любимая учительница Сезоны
Любимая учительница (2016 - 2016), список сезонов Любимая учительница 16+
Год выпуска 2016
Страна Украина
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Первый канал
Список сезонов сериала «Любимая учительница»
Любимая учительница - Сезон 1 Сезон 1
2016, 8 эпизодов
 
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