В 1 сезоне сериала «Любимая учительница» Игнат Калинин учится в выпускном классе средней школы и всеми силами стремится завоевать любовь молодой преподавательницы Ульяны Сергеевны. Учительница считает его проявление чувств детской шалостью. Кроме того, статус не позволяет ей ответить ему взаимностью. Во время выпускного вечера случается серьезная потасовка, и в полицейском отделении погибает близкий приятель Игната. Подросток становится обвиняемым в убийстве, его жизнь катится в пропасть. Мальчику предстоит пройти через арест и предательство, ревность, желание отомстить и угрызения совести.