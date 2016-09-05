Меню
Любимая учительница 2016, 1 сезон

Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Любимая учительница»

В 1 сезоне сериала «Любимая учительница» Игнат Калинин учится в выпускном классе средней школы и всеми силами стремится завоевать любовь молодой преподавательницы Ульяны Сергеевны. Учительница считает его проявление чувств детской шалостью. Кроме того, статус не позволяет ей ответить ему взаимностью. Во время выпускного вечера случается серьезная потасовка, и в полицейском отделении погибает близкий приятель Игната. Подросток становится обвиняемым в убийстве, его жизнь катится в пропасть. Мальчику предстоит пройти через арест и предательство, ревность, желание отомстить и угрызения совести.

Список серий 1-го сезона сериала «Любимая учительница» График выхода всех сериалов
Серия 1
5 сентября 2016
Серия 2
5 сентября 2016
Серия 3
6 сентября 2016
Серия 4
6 сентября 2016
Серия 5
7 сентября 2016
Серия 6
7 сентября 2016
Серия 7
8 сентября 2016
Серия 8
8 сентября 2016
