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Любимая учительница
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Актеры сериала «Любимая учительница»
Вся информация о сериале
Алина Сергеева
Ульяна Сергеевна Симакова, учительница
Олег Масленников
майор Филиппов
Олег Гаас
Игнат Игоревич Калинин
Анна Адамович
Марина Степановна Смирнова, сестра Кости
Алена Узлюк
Дарья Ивановна Калинина, мать Игната
Борис Георгиевский
Степан Егорович Смирнов, отец Кости м Марины
Алексей Нагрудный
Максим Фёдорович Суворин, директор школы
Ольга Радчук
Римма Васильевна Симакова, мать Ульяны
Ирина Мак
Зинаида Ивановна Смирнова, мать Кости м Марины
Валерия Гуляева
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