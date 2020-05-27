В 1 сезоне 10 серии сериала «Личная жизнь» Дарби познает все радости и тяготы материнства. На свадьбе Сары Дарби встречает Гранта. Девушка оказывается перед новой дилеммой — поддаться романтическому импульсу или попытаться остаться с Огги.