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Киноафиша Сериалы Личная жизнь Сезоны Сезон 1 Серия 10

Личная жизнь 2020 10 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Личная жизнь»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 27 мая 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 мая 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 27 мая 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 4 июня 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 4 июня 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 4 июня 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 11 июня 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 11 июня 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 11 июня 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 11 июня 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Личная жизнь» Дарби познает все радости и тяготы материнства. На свадьбе Сары Дарби встречает Гранта. Девушка оказывается перед новой дилеммой — поддаться романтическому импульсу или попытаться остаться с Огги.

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