В 1 сезоне 10 серии сериала «Личная жизнь» Дарби познает все радости и тяготы материнства. На свадьбе Сары Дарби встречает Гранта. Девушка оказывается перед новой дилеммой — поддаться романтическому импульсу или попытаться остаться с Огги.
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